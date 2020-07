Torino, Longo: "Subiti due gol da polli però ce ne hanno annullato uno regolare"

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato a Torino Channel dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Noi non eravamo gli stessi del Genoa. Abbiamo pagato un po' quella partita anche sotto l'aspetto nervoso. Arrivavamo sempre secondi e facevamo fatica ad accorciare sugli avversari. Questo è stato l'elemento che ha condizionato la gara verso questo risultato. Abbiamo preso due gol da polli, ce li siamo fatti da soli. Nel nostro momento migliore, dopo tre opportunità per il pari, secondo me l'arbitro interrompe un'azione quando stiamo calciando con Edera e mi dispiace perché non era successo nulla e il gol sarebbe stato regolare. La Fiorentina ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria. Quando non recuperi energie fisiche e mentali, come successo in questa occasione, capita di approcciare alla gara nel modo sbagliato".