Torino, Longo: "Troppo spazio a Dybala. Siamo stati ingenui ma rimango soddisfatto"

Arrivano le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino Moreno Longo in merito al derby perso contro la Juventus all'Allianz Stadium 4-1. Sugli errori commessi dai suoi l'allenatore ha spiegato: "Abbiamo dato troppo spazio a Dybala, siamo stati ingenui. Non era facile per una squadra come la squadra fare questa partita, mettendo in difficoltà la Juventus. I dati dicono che abbiamo fatto più possesso palla e più tiri dei nostri avversari. Anche sul 2-0 abbiamo creato i presupposti per fare il 2-2, poi sul finale il 3-1 ha messo la gara diversamente, la Juve ha giocatori che sanno gestire tranquillamente il vantaggio. Però sono contento della prestazione dei miei".