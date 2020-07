Torino, Longo: "Un passo avanti verso la salvezza. Non partiamo battuti per Milano"

vedi letture

Dopo la vittoria in rimonta del suo Torino contro il Brescia Moreno Longo ha risposto alle domande della stampa in conferenza stampa: "Sono soddisfatto della vittoria perché era una partita che dovevamo vincere e l'abbiamo fatto. Prima del gol del Brescia, che è stato fortunoso, avevamo già creato tre-quattro palle gol. Dopo il gol, contro un avversario che non ha nulla da perdere, hai perso per qualche minuto le certezze. Poi ci siamo ripresi e nella ripresa hanno approcciato nel modo giusto e hanno ribaltato".

Verdi-Zaza-Belotti? "Non mi piace mai parlare di singoli o di un reparto, ma sono contento del lavoro che hanno fatto e del gol che hanno trovato tutti. Hanno dato disponibilità in fase di non possesso creando situazioni importanti".

La salvezza? "Abbiamo fatto un passo avanti verso un obiettivo che rimane difficile. Dobbiamo prendere la consapevolezza di noi attraverso gare come quella di oggi. Lo spirito di oggi deve darci fiducia per le prossime sette partite. Sappiamo benissimo che dobbiamo continuare a lavorare duro, con concentrazione. Adesso dobbiamo concentrarci sulla gara contro l'Inter".

Turnover con l'Inter prima dello scontro diretto contro il Genoa? "Sappiamo bene che sono sette le gare importanti, non una o due. Dobbiamo pensare solo all'Inter senza andare oltre. Non partiamo battuti per Milano anche se sappiamo che affronteremo una grande squadra. Noi però nella gara secca possiamo giocarcela con tutti".

La contestazione? "La squadra è responsabile. Mi dispiace ci sia una contestazione perché abbiamo bisogno di unità, sostegno e disponibilità. Cerchiamo di rimanere isolati per non perdere concentrazione. Dobbiamo avere la forza per pensare solo al campo".