Torino, Luca Lewis torna negli USA dalla famiglia: "Per la prima volta aereo vuoto"

vedi letture

Luca Lewis, portiere del Torino Primavera, è tornato negli USA dalla sua famiglia, dopo aver saputo che gi allenamenti sarebbero stati interrotti fino a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus. Sulle colonne di Tuttosport ha raccontato come sta vivendo questo momento: "Per la prima volta ho preso un aereo vuoto, eravamo una trentina. Un controsenso, visto che in aeroporto ad Amsterdam e all'arrivo non ci sono stati grossi controlli, a differenza di quello che succede in Italia. L’emergenza qui non è vissuta allo stesso modo: solo lo stop dell’NBA ha fatto capire la gravità della situazione. Mi alleno alle 4 del mattino nei parchi per essere solo: le istruzioni del Torino sono precise. In città c'è sempre grande caos, le metro sono piene".