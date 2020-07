Torino, Lukic: "Non siamo riusciti a ripetere la passata stagione"

Il centrocampista del Torino Sasa Lukic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Roma: "Lo scorso anno da gennaio abbiamo vinto in casa con l’Inter e da lì in poi abbiamo fatto tanti punti qualificandoci in Europa. Purtroppo quest’anno è andata così, non siamo riusciti ripetere la passata stagione".