Torino, Lukic: "Orgoglioso di questa squadra, peccato non aver vinto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino Sasa Lukic ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il pareggio contro la Juventus: “Abbiamo giocato bene fin dal primo minuto contro una grande squadra. Sono orgoglioso di questa squadra anche se mi dispiace tanto non aver vinto. Sono contento per il mio primo gol in Serie A con questa maglia: è una rete importante per la mia carriera, devo continuare così. Lo scorso anno sono stato a Levante, lì si gioca sempre con la palla, sono migliorato tanto nelle cose che mi mancano. Qua mi sono preso il mio posto per il futuro, dopo sei mesi difficili. Con mister Mazzarri ho un rapporto molto buono, questi sei mesi sono stato contento perché lui crede in me e così va bene".