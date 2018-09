Torino, Lukic possibile titolare con Meité in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbero esserci due novità di formazione per il Torino in vista del match di questa sera a Bergamo contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Toro.it Walter Mazzarri starebbe valutando di dare una chance dal primo minuto a Bremer in difesa e Lukic a centrocampo. I due prenderebbero il posto di Moretti e Meitè.