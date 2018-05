Torino, Lukic sicuro: "Sono pronto per la serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Caro Toro sono pronto, non vedo l'ora. In questi mesi sono rimasto in contatto con il DS Petrachi. Il Toro mi ha seguito e io ho sempre seguito il Toro", così Sasa Lukic, centrocampista serbo classe '96 di proprietà dei granata al momento in prestito al Levante intervistato dal Corriere di Torino. "La mia stagione in Spagna? L'inizio è stato difficile, poi ho dimostrato di poter essere un giocatore importante. Ora sono più esperto, più sicuro, in campo penso più velocemente. Ho dimostrato buone cose, mi sento pronto per il calcio italiano. Mazzarri? Lo conoscerò a luglio. So che ha grande esperienza, che ha guidato squadre importanti. Al Levante gioca Pazzini, che lo ha avuto alla Samp: mi ha solo detto cose buone".