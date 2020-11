Torino, Lukic uomo chiave per infastidire l'Inter

Se in casa Inter il ruolo di trequartista è stato spesso oggetto di valutazioni, con la scelta di Conte di puntare sul mix di dinamismo e qualità garantito da Barella, anche il Torino avrà in quella posizione un uomo potenzialmente chiave per la propria impostazione offensiva.

Lukic ha nelle proprie corde sia la capacità di garantire equilibrio in virtù della prevedibile pressione offensiva che l’Inter andrà ad esercitare, sia la capacità di strappare che potrebbe mettere in difficoltà i nerazzurri sulle ripartenze granata. Un trequartista atipico, che sarà chiamato ad un compito molto più impegnativo rispetto al semplice innesco di Belotti e Simone Verdi. Molti aspetti dello scontro tra nerazzurri e granata passeranno proprio dalla trequarti.