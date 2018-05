Torino, Lyanco dal Brasile: "Lavoro con grandi professionisti per guarire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornare in Brasile per curarsi è la scelta che Lyanco ha condiviso con il Torino, dopo il noioso infortunio che gli ha fatto chiudere con largo anticipo la stagione attuale. Intervenuto ai microfoni del São Paulo FC, il difensore granata ha parlato proprio di questa scelta e del suo recupero che pare procedere spedito: “San Paolo mi ha aperto le porte e mi ha accolto. Mi sento bene qui, come se fossi a casa, e lavoro con grandi professionisti. Sono fiducioso. È un infortunio noioso, ma ora sto molto meglio. Purtroppo questo mi ha ostacolato perché mi ero già adattato al calcio italiano, ma presto sarò pronto per tornare in campo. Il mio rapporto con San Paolo è fantastico. Va oltre qualsiasi cosa. Ho molti amici a San Paolo ed è stato bello incontrare persone come Lucas Fernandes e Lugano. Ho ottimi ricordi del club e sono sempre un tifoso", le parole riportate da torinogranata.it.