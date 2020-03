Torino, Lyanco e una diretta social per pregare insieme a Kakà

Diretta Instagram con un compagno d'eccezione per il difensore del Torino Lyanco. Nella giornata di ieri il giocatore granata si è collegato al noto social network parlando in diretta dal Brasile con Ricardo Kakà, ex campione di Milan e Real Madrid. I due condividono la città d'origine, ovvero San Paolo, e si conoscono anche fuori dal campo. Qualche minuto di chiacchiera in compagnia delle rispettive fidanzate e un momento di preghiera per quanto sta accadendo in Italia, in Brasile e nel mondo. Nessuno scambio di battute sul calcio, visto che per quasi tutti, al momento, è un tema decisamente secondario. A riportarlo è il Corriere di Torino.