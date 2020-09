Torino, Lyanco in uscita ma resta lo stallo: lo Sporting Lisbona non vuole pagare 15 milioni

Parlando delle possibili uscite del Torino, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come resti ancora lo stallo su Lyanco. Lo Sporting Lisbona gravita attorno al difensore, ma per adesso non stanzia i 15 milioni che servono per acquistarlo.