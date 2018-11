Torino, Lyanco può partire in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il difensore del Torino Lyanco può lasciare i granata a gennaio. Il brasiliano non trova spazio e la soluzione prestito potrebbe essere l'ideale per dargli continuità e valorizzare l'investimento. 21 anni, Lyanco in questa stagione ha giocato solo con la Primavera, mentre con la Prima squadra ha collezionato solamente due panchine.