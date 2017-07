Torino, Lyanco: "Sono carico e Mihajlovic mi segue passo dopo passo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Gazeta Online ha parlato Lyanco, nuovo arrivo di casa Torino. "L'applauso della folla è stato bellissimo, l'Italia mi piace molto. Sto imparando l'italiano e lo faccio in una città profondamente granata come quella di Torino dove mi sono trovato subito bene. Sono carico, Mihajlovic mi segue passo dopo passo. Mi sono allenato al massimo pur sapendo di non poter giocare (Lyanco è in gruppo da aprile, ndr)".