Torino, Lyanco: "Sto bene. Tornerò più forte di prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri il difensore del Torino, Lyanco, si è operato al ginocchio e attraverso il proprio profilo Instagram ha affermato: "Sono stato operato ieri ai legamenti! Mi sto curando e proverò a tornare al più presto per poter fare ciò che amo e ciò che faccio meglio! Grazie a tutti per tutto! Tornerò più forte di prima. Sto bene, la prossima stagione sarà di molte conquiste, io sono pronto per il Torino. Insieme siamo più forti".