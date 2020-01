© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Galatasaray sta provando in ogni modo ad acquistare il brasiliano Lyanco, ora in forza al Torino. I granata però hanno deciso di toglierlo dal mercato - c'era anche l'insistenza del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che stravede per lui - ma dopo Bonifazi il mercato in uscita, almeno per quel che concerne la retroguardia, è chiuso. A riportarlo è Tuttosport.