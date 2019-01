© foto di Federico Gaetano

Il mercato del Torino è praticamente chiuso, ma il ds Petrachi si sta occpuando di alcune operazioni minori. In primis la cessione di Lyanco, difensore in cui il club granata crede molto ma che sta trovando poco spazio. Per permettergli di giocare, il Toro potrebbe accettare la richiesta della SPAL, che è interessata al brasiliano. In entrata, invece, è fatta per il centrale Marcos del Barcellona. Classe 2000, arriva a parametro zero e si aggregherà alla formazione Primavera allenata da Coppitelli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.