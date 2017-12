Torino, manca vice Belotti: in estate si doveva puntare su un vecchietto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca un attaccante nella rosa del Torino e sul banco degli imputati è finito il mercato estivo dei granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport la società ha sbagliato pensando di non mettere al fianco di Andrea Belotti un altro centravanti in gradi di farlo rifiatare oppure di giocare al suo fianco e sarebbe stato utile mettere sotto contratto un giocatore in più, magari non giovanissimo per mandarlo in campo in caso di emergenza. Il quotidiano fa i nomi di Rodrigo Palacio, Cyril Thereau e Alessandro Matri, ma sarebbe forse bastato anche trattenere Maxi Lopez. E pensare che i granata hanno seguito a lungo anche Duvan Zapata e Giovanni Simeone, salvo poi restare fermo senza dare una valida alternativa a Mihajlovic.