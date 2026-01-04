Live TMW
Torino, Marco Baroni in conferenza dopo la sfida al Verona: segui la diretta
TUTTO mercato WEB
È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona ed il Torino. A breve interverrà in conferenza stampa il tecnico granata, Marco Baroni, per commentare la prestazione dei suoi.
Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia