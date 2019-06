Torino, Mazzari vuole Verdi per l'attacco. Ma spunta anche Pinamonti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come tanti siano ancora i punti interrogativi nella caccia al bomber per quanto riguarda il Torino. Dall'incertezza sul futuro di Zaza, passando per la fase di stallo legata all'imminente passaggio di consegne fra Petrachi e Bava negli schemi dirigenziali, fino ad arrivare all'attesa di un possibile ripescaggio in Europa League.

Le opzioni in attacco - Cutrone è un profilo gradito ai granata, sebbene la cifra richiesta dal Milan venga per ora considerata estremamente alta, ma non è ancora una priorità assoluta. Questo perché, per il fronte offensivo, il Toro sta continuando a giocare su più tavoli. L'affare più caldo resta quello di Simone Verdi, ritenuto un jolly offensivo funzionale per il gioco di Mazzarri e il cui arrivo non chiuderebbe le porte all'acquisto di una punta centrale, senza dimenticare le candidature di Christian Kouamé (c'è però il Bologna molto avanti) e Gianluca Caprari (nel mirino del Sassuolo).

Il nome nuovo - Ma il club di Urbano Cairo avrebbe anche inaugurato un timido sondaggio con l'Inter per Andrea Pinamonti, valutato 25 milioni, esattamente come Cutrone. Ma il nome del gioiellino classe ‘99 inizierà a circolare prepotentemente solo dopo il parere definitivo di Antonio Conte, che vuole vederlo all’opera nel ritiro di Lugano con l’Inter