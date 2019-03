© foto di Insidefoto/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo il successo col Chievo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non eravamo gli stessi all'inizio, abbiamo sofferto tanto, ma poi abbiamo dato una prova di forza e di carattere. Ma martedì dovremo guardarci tutti negli occhi per migliorare in vista di Frosinone. Sarà una partita tremenda, in uno stadio in cui ci sarà tanta pressione. Prendiamoci questi tre punti, ma da martedì lavoriamo in modo diverso. Belotti? Mi fa piacere per lui e per Zaza. Speriamo che stiano bene entrambi fino alla fine. Iago Falqué? Aveva avuto qualche problemino in settimana, poi mi ha chiesto il cambio. Speriamo di averlo tolto in tempo come credo".