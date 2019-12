Torino, Mazzarri: "Abbiamo concesso qualcosa ma non siamo fortunati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta patita per mano della Spal: "Partita difficile su un campo pesante, non si è fatto lo stesso gioco brillante, sui duelli ci hanno messo in difficoltà. La Spal è una squadra che ha dato fastidio a tutte le squadre e lo sapevamo, sono venuti a giocarsela e non avevano niente da perdere. Se fossimo rimasti in undici contro undici, visto che abbiamo attaccato anche se eravamo in dieci... Eravamo messi bene, volevo vincere per forza anche in dieci, probabilmente è stato un errore, con l'ultimo cambio ho voluto rischiare e vincere. I ragazzi hanno dato tutto, è un momento così. Mi dispiace, amaro Natale.

Se n'è sbagliati tanti di gol, purtroppo nel calcio quando è scritto è scritto, andiamo avanti. I ragazzi hanno dato l'anima su un campo veramente pesante, di sicuro non siamo stato fortunati oggi e nemmeno a Verona.

Oggi ho sbagliato io a mettere un'altra punta i quel momento lì, se la si doveva vincere si poteva farlo anche evidentemente col 4-3-2. Loro l'hanno messa dentro, noi abbiamo avuto più occasioni di loro e non l'abbiamo messa dentro.

Gol di Petagna? C'era Zaza in marcatura lì vicino, che è un attaccante. Loro si sono buttati dentro in quattro anche con la sicurezza di avere l'uomo in più. In quella buca lì ci doveva essere un difensore che mancava.

Si è concesso qualcosa di troppo nel primo tempo. Abbiamo avuto presupposti per chiuderla, abbiamo concesso 2-3 ripartenze ed abbiamo rischiato. Abbiamo preso gol e non dimenticate che c'era Ansaldi fermo".