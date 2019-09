© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Abbiamo affrontato una squadra fortissima, il peggior cliente dopo la sfida di giovedì contro il Wolves. La squadra ha giocato bene. Il mercato non mi piace, oggi mancavano Zaza, Lyanco, Iago. Una squadra che viene a Bergamo e vince senza quattro titolari non è da rinforzare, non è facile rinforzare questa squadra che sta facendo cose importanti. Ci voleva questa pausa dopo i numerosi impegni".