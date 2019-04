Torino, Mazzarri: "Abbiamo vinto meritatamente con una squadra forte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria ottenuta contro il Milan (2-0 il risultato finale): "È una partita che ci ha fatto capire che siamo cresciuti tanto. Abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo vinto meritatamente contro una squadra forte. Quando giocavamo contro queste squadre, tipo Milan, Inter e Atalanta, si vedeva un po' di sudditanza, oggi ce la giochiamo alla pari di tutti. Vuol dire che questi ragazzi stanno crescendo in modo esponenziale".

Vedremo mai un Mazzarri calmo? "Io ero calmo, l'arbitro farebbe bene a guardare meglio. Io commento. Ce l'hanno con me? Valutatelo voi, anche questa volta commentavo alcuni errori con la mia panchina. Quello che fanno altri allenatori sembra naturale. Ma quando mi hanno mandato fuori hanno iniziato a vedere meglio quello che succedeva in campo".

Il cambio di Berenguer? "Non è la prima volta che succede, in precedenza prima del gol poteva fare meglio. Mi sembrava stanco, ha speso tanto. Ha fatto questo gran gol a coronamento di una partita di sacrificio. Meglio così, è un giocatore che sta crescendo non ha grandi doti fisiche, ma è molto generoso".

Hai cambiato qualcosa rispetto al passato? "Con il Napoli si tendeva ad avere la difesa più coperta. Li eravamo bravi in ripartenza, con Hamsik, Cavani e Lavezzi, eravamo di proposito più bassi. Assomigliavamo più alla Lazio di quest'anno. Siamo più equilibrati, usciamo meglio sul terzino, cosa che non facevamo a Napoli. Questo meccanismo ci ha dato tanto, abbiamo messo in difficoltà squadre che giocano bene. Ci è mancata un po' di qualità nel primo tempo, serve maggiore qualità nell'ultimo passaggio".

Assomigliate più all'Atalanta. "Sì è vero, ci assomigliamo molto. Prima eravamo più coperti di proposito, a Napoli lasciavamo il campo di dieci metri. I ragazzi seguono i meccanismi, ho visto che ho una rosa diverse con caratteristiche diverse. Accettiamo l'uno contro uno, sai benissimo che non sei coperto rischi. Vai in confusione e inizi soffrire. Abbiamo questi giocatori, anche Moretti ha accettato bene questo modo di fare. L'esterno fa spesso la diagonale, i centrocampisti sono bravi ad andare sulle seconde palle".

Dove ti schieri nella disputa bel gioco-praticità? "Noi cerchiamo di giocare bene, ma se tu non fai bene la fase difensiva rischi. Anche ai tempi di Zaccheroni sentivo dire che si accettava la parità dietro ma dipende dalla valutazione dei giocatori che hai".