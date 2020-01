Torino, Mazzarri: "Ai ragazzi non darò giorno libero né farò complimenti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta così la vittoria granata in casa della Roma ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente abbiamo preparato così questa partita, avevamo visto cose che dovevano ripagarci. A volte si preparano bene ma i ragazzi non interpretano al meglio. La partita è stata bella ma non dobbiamo esaltarci, ora c'è il Genoa e siamo abituati a cali di tensione troppo frequenti. Archiviamo tutto e facciamo tesoro delle sconfitte nel 2019".

Due leader: Sirigu e Belotti. Soprattutto il Gallo.

"Andrea, quando gioca spensierato, è una forza della natura. Deve fare così, senza pensare ad altro: è un trascinatore e giustamente è il nostro capitano. Aiuta in fase difensiva, e sa tirare in porta con entrambi i piedi. Inutile parlare di lui perché è scontato. Serve che giochi come stasera".

Serve continuità adesso...

"Ho parlato delle ultime due gare del 2019 come esempi perché devo lavorare su questo. Magari oggi facciamo una grande gara e poi, per vari motivi partendo dal non essere concentrati a mille, la prossima sottovalutiamo l'avversario. Devo lavorare sulla mentalità".

Si potrà rivedere il Torino del ritorno dello scorso anno?

"Eh, lì eravamo quarti, e non è facile. Quest'anno il campionato mi pare più livellato per tutti, e abbiamo avuto tanti problemi. Andiamo cauti e diamo continuità, badando anche al risultato. A volte, come con la SPAL, si parte forte ma magari poi ci rilassiamo. Serve crescere da quel punto di vista, non guardare chi c'è davanti ma essere sempre cattivi e cinici, migliorando in quanto a qualità".

Come si incide sulla mentalità?

"Sembra assurdo, ma è più facile la tattica o la tecnica della testa. Abbiamo tanti giocatori di qualità incredibili ma che devono migliorare, vedi Aina. Io ho capito che devo martellare in continuazione, oggi per esempio non sono neanche sceso negli spogliatoi a dare il Genoa. Voglio far capire che va affrontato come si è fatto con la Roma, che sarà l'avversario peggiore del mondo".

Troppi gol subiti, perché?

"Se ci fate caso dietro non siamo mai al completo. Non potete sapere tutto, ma a volte un infortunio, altre volte problemi diversi... Facevamo le cose dell'anno scorso ma dietro non eravamo gli stessi a livello di condizione atletica

Niente giorno libero né complimenti?

"No. A Verona sono andato ad abbracciare tutti sul 3-0 e poi si sa cosa è successo... Mai capitato prima".