Il tecnico del Torino Walter Mazzarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Europa League col Wolverhampton, ha parlato così delle assenze pesanti di Ansaldi e Iago Falque: "Certamente sono pesanti, ma io non cerco alibi. Anche in altre occasioni ci sono mancati giocatori importanti, ma abbiamo comunque fatto gare di un certo livello. La cosa importante è che tutti diano tutto, poi si vedrà. Abbiamo l'opportunità di rimediare agli errori dell'andata. Si aspetta l'ultimo giorno per capire chi ha recuperato di più, per parlare con i dottori e con i giocatori stessi. 24 ore possono fare la differenza: avete visto come Belotti ha finito la partita contro il Sassuolo, gli devo chiedere all'ultimo se ha recuperato".