Torino, Mazzarri: "Arrabbiato per la prova. Champions? Non pensiamoci"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo il successo esterno sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Radio Rai: "Mi sono molto arrabbiato perché, al di là del risultato, in altre gare abbiamo giocato meglio. Oggi eravamo contratti, non ho capito perché. Ci siamo chiariti all'intervallo e nella ripresa siamo entrati in campo più convinti. Da lì abbiamo creato diverse occasioni, potevamo anche chiuderla. Anche oggi però abbiamo rischiato di buttare via due punti, Sirigu ha fatto una grande parata".

Sullo scontro diretto col Milan: "Noi non dobbiamo pensare alla Champions, ma a fare una grande prestazione contro una squadra più forte di noi sulla carta. Se facciamo tutto al meglio e gli episodi ci daranno ragione, perché no? Continuando così, lavorando su noi stessi, arriveremo alla fine al meglio. Ci sono cinque finali e ce la giocheremo al massimo".