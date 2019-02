© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri"L'Atalanta è una realtà importante da quando è arrivato Gasperini. Ha avuto un momento di flessione dopo l'eliminazione dall'Europa League, altrimenti sarebbe con le primissime della classe. Giocano bene e a memoria con un grande allenatore che ha dato una forma un'impronta ben definita e sposata dai giocatori. Ha avuto questo ultimo incidente di percorso col Milan, ma i numeri non mentono, bisogna fare una grande gara per fare risultato. Il nostro momento? Siamo in crescita e nonostante abbiamo pareggiato tre volte, siamo ancora lì a giocarcela. Djidji? Ha avuto un problema al ginocchio. Abbiamo anche vagliato l'ipotesi di farlo operare, ma stiamo cercando di procedere con altre alternative. Rincon? E' ovvio che se è uno dei giocatori che è sceso più in campo, significa che è fondamentale per il nostro gioco. Detto questo però, abbiamo giocatori validi che possono sostituirlo. L'importante è che tutti coloro che entrano in campo siano pronti a dare il 100%. Gasperini? E' un allenatore che è partito da zero come il sottoscritto. E' bravissimo e ha sempre fatto bene, soprattutto quando ha avuto la possibilità di lavorare con continuità".