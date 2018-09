Torino, Mazzarri: "Avete visto Zaza contro Atalanta e Napoli?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato prima della sfida contro il Chievo delle prestazioni di Simone Zaza, non propriamente il più in forma della formazione granata. "Avete visto come ha giocato a Bergamo e come ha giocato con il Napoli. Trarrò da questo le decisioni. Vedremo domani come andrà e ne parleremo dopo la partita".