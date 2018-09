Torino, Mazzarri: "Avevamo tutto da perdere. Vittoria meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato a Torino Channel dopo la vittoria per 1-0 contro la SPAL: "Prendiamoci i tre punti. Quando siamo rientrati dopo l'interruzione non eravamo gli stessi dell'inizio del match. Menomale ci siamo ripresi subito. La SPAL non aveva niente da perdere mentre noi avevamo tutto da perdere. I ragazzi sono stati bravi, l'unico rammarico è di non averla chiusa con qualche occasione clamorosa. Da un punto di vista del gioco e della qualità espressa, i tre punti sono strameritati".