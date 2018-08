Torino, Mazzarri: "Avremmo meritato qualcosa in più rispetto al pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato nel corso di 'Pressing' su Canale 5: "Volevo un Toro che cominciasse meglio. Abbiamo iniziato timidi anche per il pressing feroce dell’Inter. La squadra ha poi reagito come piace a me. Il secondo tempo lo avevamo giocato bene pure contro la Roma. Giusto il pareggio questa sera, avremmo forse meritato anche qualcosa in più viste le occasioni create. Con Spalletti? Tutto normale, non ci sono mai stati problemi". A riportarlo è FcInterNews.