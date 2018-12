© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato anche di Daniele Baselli e del suo momento. "Ha lavorato un po' a parte, da un paio di giorni si allena con tutti. Oggi ci parlerò e decideremo. Comunque siamo tutti in buona forma, non ci sono infortunati importanti. Spero che chi andrà in campo mi darà ragione, altrimenti poi ti rimane il rammarico, se chi gioca non ti ripaga".