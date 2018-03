Torino, Mazzarri: "Belotti carico, l'ho visto dispiaciuto per il momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha fatto il punto sullo stato di forma dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali negli ultimi dieci giorni: "Ljajic e Obi hanno fatto allenamento ieri. Belotti procede, farò una partitella per vedere come stanno. Mi sembra che stiano bene. Gli ultimi due giorni lavoriamo più di testa che di altro. Dal punto di vista tecnico e tattico servirà stare meglio del Cagliari, soprattutto fisicamente. Ho chiamato subito Belotti, visto che è arrivato prima degli altri. L'ho visto carico e motivato, e molto voglioso di fare bene, dispiaciuto per il momento attuale".