Torino, Mazzarri: "Belotti? Col Bologna solamente meno fortunato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato così di Andrea Belotti, rimasto a secco nell'ultima sconfitta col Bologna: "Andrea per noi è fondamentale. Col Bologna si è impegnato come sempre, è stato solo meno fortunato in fase realizzativa. Ha avuto delle occasioni che di solito concretizza, ma possono capitare delle giornate così. Speriamo che domani anche per lui gli episodi siano diversi".