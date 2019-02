Torino, Mazzarri: "Belotti fin troppo generoso. Ci serve in mezzo all'area"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato anche del momento di Andrea Belotti e della mancanza di lucidità sotto porta, in certi frangenti, da parte del Gallo: "Il suo compito in difesa sarebbe solo quello di pressare l'ultimo difensore. Lui però si sente capitano, quindi questa sua generosità è dovuta da lui. Deve stare più alto, ci serve in mezzo all'area".