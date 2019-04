Torino, Mazzarri: "Belotti, gara stratosferica. Contento della prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri ha analizzato il successo casalingo del Torino contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: "Champions? Nel tempo qualcosa di bello si può fare, quest'anno no. Mi è piaciuto come abbiamo giocato, la Samp mette in difficoltà tutti e noi li abbiamo fatti giocare pochissimo, abbiamo creato tanto, la prestazione stata ottima. Finalmente una grande prestazione con un ottimo risultato. Il calcio è fatto di fase difensiva e offensiva, non è che lo si fa diventare una scienza nucleare. Fase difensiva, fase attiva, palle recuperate e pressing. Guardiamo il calcio per quello che è, sennò si fa poesia. Nelle mie squadre fanno gol tutti, mi piace giocare senza punti di riferimento. Belotti è un fenomeno, ha fatto una partita stratosferica, è anche un centravanti di movimento. Zaza quando sarà necessario lo farò giocare, quando lo reputerò più pronto degli altri giocherà. Berenguer ha corso per dodici, ha fatto qualità e quantità, la squadra ha bisogno di undici che difendono e attaccano. Fino al settantesimo siamo stati belli a vedersi, poi siamo calati nel finale. Perché Zaza in panchina? Se vedete la Samp loro giocano con il 4-3-1-2, ti vengono a prendere nel mezzo. La prima palla si giocava sull'esterno e loro arrivavano in ritardo, gli allungavamo i reparti ed erano in difficoltà. Nel primo tempo mi sono anche arrabbiato perché l'avevamo preparata sui falli laterali e non l'abbiamo fatto. Quando arrivavamo vicino alla loro area avevamo Berenguer con Ansaldi che ha messo cento palle pericolose in mezzo. Poi con le coperture preventive la recuperavamo subito, abbiamo fatto una grande partita fino al settantesimo. Se i ragazzi dovessero affrontare tutte le partite come oggi si può fare bene con tutti, se riusciamo a essere questi sempre. Dobbiamo giocare come oggi, poi si fanno i conti".