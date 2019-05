© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Sassuolo, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Il gioco mi è piaciuto quando eravamo 11 contro 11, dopo il rigore sbagliato ci siamo smarriti, per fortuna ci è stato l'intervallo e abbiamo creato 10-12 occasioni da gol dopo. Era una partita che meritavamo di vincere con molti più gol di scarto. Belotti? Dopo il rigore sbagliato era un po' giù, gli ho detto di giocare come sa fare, spensierato. Nonostante il caldo stavamo giocando anche bene, ma poi è venuto fuori il campione che è, ha giocato con grinta e ha fatto due gol strepitosi. Ultime due gare da vincere? Faremo una settimana intensa per dare il meglio fuori casa e nell'ultima e poi tireremo le somme. Arbitri? Non voglio parlare, il regolamento va rispettato, andrebbe fatto sempre anche se a volte capita un po' di più o un po' di meno. Chiederete lo spostamento dell'orario della gara con l'Empoli? Secondo me chi compete per lo stesso obiettivo, dovrebbe giocare allo stesso orario".