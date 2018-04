Torino, Mazzarri: "Belotti? Non è mai colpa solo di un giocatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la trasferta di domani contro l'Atalanta. Questo un estratto delle sue parole in merito a Belotti: "Ci parlo sempre, a livello psicologico gli ho detto che ha tirato il rigore con personalità, nel senso che Donnarumma riesce a coprire tutta la porta; è solo stato sfortunato perché la palla non è entrata per cinque centimetri. Se un grande attaccante non segna ogni partita vuole anche dire che la squadra non riesce ad aiutarlo a fare gol, non è mai colpa solo di un giocatore".