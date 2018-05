Torino, Mazzarri: "Belotti? Non so cosa gli passa per la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A luglio si riparte per puntare all'Europa. Questa - insieme a poche altre - sembra essere l'unica grande certezza del Toro che verrà. Intanto oggi i granata giungeranno al capolinea di una stagione senza sussulti e con qualche rimpianto per un sogno, quello europeo, solo accarezzato. A Marassi il Torino chiuderà le danze senza il suo capitano: niente partenza verso Genova per Andrea Belotti, infatti, che si è procurato una distorsione alla caviglia. "Vorrei rivedere lo stesso spirito dei secondi tempi delle ultime due sfide - ha spiegato Walter Mazzarri presentando il match contro il Grifone -, ho avuto segnali importanti dai giocatori. Ora quando prendiamo un cazzotto riusciamo a reagire, per me è un grande motivo di crescita. Spero di iniziare il prossimo anno su questi presupposti. Belotti? Faremo un provino in extremis e per quanto riguarda il mercato io voglio che rimanga, ma non so cosa gli passa per la testa".

TORO DECIMO - "Se vogliamo crescere dobbiamo prendere esempio dalle grandi squadre del passato - ha precisato il tecnico granata -, il mio Napoli che arrivò secondo fece 73 gol e ne subì solo 36. È questo ciò che cerco: se subisci un passivo molto più grande arrivi nono, decimo. Siamo sulla buona strada, ma io cerco sempre conferme. Domani farò altre valutazioni? No, le ho già fatte, ma io metterò in campo sempre una formazione valida. Esperimenti? Può darsi che qualcosa farò. Niang poteva fare meglio in stagione, ma non solo lui. Se siamo decimi in tanti non hanno reso secondo le aspettative".