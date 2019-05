Torino, Mazzarri: "Belotti si esalta nelle grandi gare. Emergenza in difesa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, durante la conferenza stampa di vigilia del derby contro la Juventus, ha parlato anche di Andrea Belotti: "Nelle grandi partite si esalta sempre. Può essere un elemento molto importante per la nostra gara contro la Juventus".

Spazio poi anche all'emergenza in difesa: "Siamo contati. Devo ancora decidere se giocare a tre o a quattro: nel primo caso ci sarà Bremer oppure De Silvestri adattato, altrimenti scenderemo in campo in un altro modo. Le soluzioni ci sono. Deciderò domani".