Torino, Mazzarri: "Bravi a vincere una gara complicata. Rosa migliorabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vince per 3-0 contro il Debrecen e ipoteca il passaggio del turno verso la fase a gironi di Europa League. A Sky Sport, al termine della gara, interviene l'allenatore del club granata, Walter Mazzarri: "I ragazzi sono riusciti a far sembrare facile una partita complicata. Loro potevano farci male in contropiede e li abbiamo chiusi bene. Ora dobbiamo rimanere concentrati perché non abbiamo ancora fatto niente".

Singoli - Ansaldi è stato bravissimo, ma non voglio parlare dei singoli, perché tutti hanno giocato bene. Baselli ha fatto bene. Zaza? Lui è più convinto, è entrato e ha dato una mano alla squadra. Ha creato palle gol. Insieme a Lukic è entrato molto bene e ha segnato un gol che meritavamo da prima. Il modulo è un 3-4-2-1. A me piace giocare tra le linee e così abbiamo un palleggio maggiore. Dobbiamo migliorare nell’ultima scelta, che va trovata con più cattiveria e convinzione. Iago e Berenguer hanno fatto bene, anche Lukic quando è subentrato".

Mercato - “Noi dobbiamo andare avanti in Europa e il più possibile in Coppa Italia. Abbiamo la responsabilità di confermare il girone di ritorno dell’anno scorso. La rosa possiamo migliorarla, perché quando verranno meno le energie dobbiamo continuare a essere sul pezzo".

Cairo - "Con il presidente mi sento molto bene perché è un grande manager che sa conoscere le persone e c'è un grande feeling. Questo fa sì che riusciamo a trasmetterlo a tutti".