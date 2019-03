Torino, Mazzarri: "Bravo Chievo, ora sarà dura con Frosinone e Bologna"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Chievo, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Intanto complimenti al Chievo, se gioca così può davvero ancora salvarsi, non sempre può avere la giornata che non gira bene, ci hanno graziato, Sirigu ha fatto una parata miracolosa, bisogna migliorare la circolazione di palla, probabilmente questo caldo ci ha destabilizzato e anche per merito del Chievo ma eravamo noi anche al di sotto delle nostre possibilità. Ora Frosinone e Bologna? Domenica prossima andiamo sul loro campo, bisogna essere preparati, bisogna avere testa e gambe. Pensiamo a migliorare il gioco, le cose buone le dobbiamo dimenticare il giorno dopo, sono contento per Belotti che stava giocando bene, se lo meritava, ma anche Zaza che viene impiegato poco e non è facile, fa bene a tutti e due fare gol. Sirigu? Deve continuare così. Bisogna chiudere la porta per le prossime 12 gare".