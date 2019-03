Torino, Mazzarri: "Buon pari, ma sappiamo di non aver fatto il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole del tecnico granata Walter Mazzarri in sala stampa nel post-partita di Fiorentina-Torino: “La Fiorentina è una squadra molto forte, questo è un campo difficile: i viola sono una signora squadra quando gioca in casa. Tutti però quando perdiamo la palla dobbiamo andare a riprenderla. Noi abbiamo concesso dei contropiedi assurdi perché siamo stati leggeri quando perdevamo il pallone. Sono stati fatti degli errori banali quando potevamo spingere sull’acceleratore. Pareggiare a Firenze non è un risultato da buttare via ma sappiamo di non aver fatto il massimo. Prendere tre punti qui sarebbe stato ottimo per il futuro. Partita dai contenuti tecnici poveri? Non è facile con la Fiorentina, ripeto… è stata una gara maschia dove nell’uno contro uno potevamo fare certamente meglio. Se sono due punti persi? Non lo so, potevamo fare meglio di sicuro. Un punto per la classifica? Ci sono ancora 27 punti a disposizione. Se c'era rigore su Belotti? A me sembrava che ci fosse ma non fatemi parlare di arbitri...”