Torino, Mazzarri: "Buona gara, potevamo fare meglio nella ripresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sul Genoa. "Abbiamo fatto una buona gara, per assurdo si è giocato meglio quando il Genoa era in undici. Nella ripresa dovevamo fare benissimo e chiudere la partita ma abbiamo sprecato tante palle gol in contropiede, a volta facciamo cose incomprensibili. Per come siamo partiti siamo stati aggressivi, per diventare squadre importanti dobbiamo imporre il gioco preparandoci anche qualche copertura preventiva. Kouamé oggi ha giocato da campione. Dobbiamo saper leggere i momenti della partita, siamo partiti bene e loro si difendevano bene. Non era facile trovare il primo gol, potevamo evitare il loro vantaggio e noi abbiamo visto i fantasmi del passato. Il secondo tempo non mi è piaciuto. In caso si è fatto un pò di casino, con il Parma si voleva spaccare il mondo e ci siamo sbilanciati. Con tre attaccanti e con Meité che deve imparare ad essere equilibrato rischi i contropiedi".