Torino, Mazzarri: "Calendario? Non pensiamo alle rivali ma a noi"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, attraverso il sito ufficiale del club granata ha così commentato il calendario della Serie A 2018/19 sorteggiato quest'oggi a Milano: "Commentare il sorteggio delle partite di campionato è sempre difficile: le squadre sono ancora in fase di costruzione e comunque l’esperienza insegna che sulla carta spesso si fanno valutazioni che poi il campo smentisce. Nel calcio poi si vive anche di momenti: vero che le altre 19 squadre sono tutte da affrontare, ma è impossibile ora sapere in quale condizione di forma le incontreremo. Il calendario quindi lo accettiamo così com'è: come dico sempre ai miei ragazzi, la nostra preoccupazione non deve essere cosa faranno le rivali contro di noi, semmai quello che faremo noi al cospetto dei nostri avversari. L’importante è essere sempre squadra: con la nostra identità, senza mollare mai come è nel Dna del Toro".