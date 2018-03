Torino, Mazzarri carica i suoi: "Con la Fiorentina voglio una reazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cominciamo dalla mentalità". Dopo tre sconfitte consecutive, Walter Mazzarri chiede a suoi una reazione contro la Fiorentina. E non ci può essere riscatto senza convinzione. Quindi, presentando la sfida contro i viola (oggi alle 15 al Grande Torino), le parole del tecnico sono dedicate più alla testa che alle gambe. "Il risultato conta, ma contano anche la prestazione e la mentalità. Stiamo portando avanti un certo tipo di progetto tecnico e vorremmo accelerare il nostro processo di crescita. Con il mio staff sto cercando di dare una mentalità. Far crescere la squadra, cercando di lavorarci. E lo abbiamo fatto: a volte si è visto in maniera migliore, a volte meno. Dobbiamo evitare di andare in svantaggio, oppure cercare di giocare il calcio che ci piace a tutta la partita".

VERSO LA VIOLA - L'undici che affronterà oggi al Fiorentina rivedrà dall'inizio Burdisso, dopo la squalifica, al fianco di N'Koulou e davanti a Sirigu. Nella solita linea a quattro, con De Silvestri e Ansaldi sulle fasce. Al centro della mediana agirà Rincon, tra Acquah e Baselli. Nel tridente, infine, Iago Falque e Belotti affiancheranno Berenguer sulla destra, con Niang che dovrebbe partire dalla panchina. Così come Ljajic: "Non è un problema - assicura il tecnico parlando del serbo -, ho fatto semplicemente altre scelte. Ma Adem finora non ha mai giocato e quindi non posso dire che è una risorsa".