© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Dazn, al termine della gara persa contro l'Inter, parla l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri: "Belotti? Andrea ha avuto una forte contusione. Siamo partiti con il piglio giusto, ma quando fai certi errori difensivi… C’era Andrea fuori, ma non è comunque giustificabile. Anche il secondo è stato grave. Quando subisci due gol così con l’Inter dopo diventa tutto molto difficile. L’Inter non perdona questi errori. Gli episodi hanno condizionato tutto, meglio parlare il meno possibile. Ormai conosco queste situazioni, ogni cosa che dico sembra detta per accampare scuse. Tutti sanno quanto conta per noi, poi io sono forse un po' maniacale anche se con l'esperienza impari che se le giornate devono andare in un certo modo vanno così. Andrea si è fatto male al 12esimo, l'unica giustificazione sul gol era che la linea difensiva guardava Belotti. Ma certi errori non si possono fare anche in dieci".