© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, Walter Mazzarri ha parlato della corsa all'Europa, commentando le parole di Spalletti che vede i granata ancora in corso per il quarto posto. "Champions? Calma, manteniamo l'equilibrio, è fondamentale proprio perché arriviamo da cinque risultati utili di fila. Il difficile arriva ora. Europa? Non immagino, penso solo al Chievo. Farebbe però aumentare sensibilmente le risorse, è un bel vantaggio sul mercato".