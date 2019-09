© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri si è scusato pubblicamente in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa contro il neo promosso Lecce di Liverani: "Sapevamo come gioca il Lecce. Quando noi giochiamo bene, schiacciamo l'avversario. Oggi nel secondo tempo ogni volta che ripartivano, noi eravamo messi male in campo, lunghi, si è fatto male. Una brutta partita. Ci è anche venuta un po' di ansia: il Lecce gioca bene, si pensava che fosse più semplice. Partita da cancellare, mi scuso con tutti. Non è in linea con ciò che sto portando avanti. Lasciamo perdere gli episodi, non mi attacco a nulla. Non chiedetemi dei rigori perché non mi interessa".