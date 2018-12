Torino, Mazzarri: "Ci mancano due rigori, l'inerzia sarebbe cambiata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta subita nel derby, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "I rimpianti sono tanti, non meritavamo di raccogliere niente, minimo un punto, è stata una gara equilibrata, per un'ingenuità abbiamo buttato via un punto e un risultato di prestigio con la prima della classe. Ci sono due falli da rigore quantomeno da vedere al VAR, secondo me erano due rigori, in quel momenti lì almeno con uno l'inerzia sarebbe andata dalla nostra parte ed un è peccato non aver visto questi episodi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, purtroppo abbiamo lasciato per strada tanti punti, ne meritavamo 5-6 in più ma non ce li darà più nessuno, ora bisogna sudare e prendere sempre i tre punti, Bisogna far gol e speriamo che non siamo sempre sfortunati".